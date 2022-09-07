"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об уходе из команды главного тренера Томаса Тухеля.

"От имени всех сотрудников ФК "Челси" клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его тренерскому штабу за все их усилия во время работы в клубе", — говорится в сообщении.