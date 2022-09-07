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7 сентября, 09:14

"Челси" уволил главного тренера Томаса Тухеля

Лондонский "Челси" на официальном сайте объявил об уходе из команды главного тренера Томаса Тухеля.

"От имени всех сотрудников ФК "Челси" клуб хотел бы официально выразить благодарность Томасу и его тренерскому штабу за все их усилия во время работы в клубе", — говорится в сообщении.

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Отметим, что Томас Тухель возглавлял "Челси" с 2021 года. За это время он выиграл с командой Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Увольнение специалиста произошло на фоне поражения команды в стартовом матче Лиги чемпионов от загребского "Динамо".

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ТАСС / AP / Darko Bandic

Шамиль Гаджиев

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