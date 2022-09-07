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7 сентября, 11:40

МИД России внёс в санкционный список высшее военное руководство ЕС

Россия расширила санкции против европейских чиновников, включив в них высшее военное руководство ЕС и лиц, которые участвуют в поставках боевой техники и оружия на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ, подчеркнув, что это ответная мера на решения Запада.

"Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран – членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину", — указано в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жёсткий ответ со стороны Москвы.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в ближайшее время столкнётся с серьёзными трудностями из-за санкций, которые вводятся в отношении России в последние месяцы. Он добавил, что европейцы должны быть готовы заплатить цену за свободу от энергозависимости от РФ.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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