МИД России внёс в санкционный список высшее военное руководство ЕС

Россия расширила санкции против европейских чиновников, включив в них высшее военное руководство ЕС и лиц, которые участвуют в поставках боевой техники и оружия на Украину. Об этом сообщили в МИД РФ, подчеркнув, что это ответная мера на решения Запада.

"Ограничения распространены, в частности, на высшее военное руководство Евросоюза, высокопоставленных сотрудников силовых ведомств стран – членов ЕС, представителей европейских коммерческих организаций в сфере производства вооружений и военной техники, задействованных в поставках военной продукции на Украину", — указано в тексте.

Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что недружественные акции в адрес России будут и впредь встречать жёсткий ответ со стороны Москвы.