Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса
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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отреагировала на письмо от культового британского музыканта и одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса, в котором он раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран.
"Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине", — коротко написала она в "Твиттере".
Как уже писал Лайф, в послании к первой леди Украины Уотерс осудил политику лидера Незалежной и подчеркнул, что тот изменил собственным предвыборным обещаниям 2019 года. Основатель рок-группы Pink Floyd напомнил, что Зеленский намеревался завершить кризис в Донбассе, дать частичную автономию Донецку и Луганску и осуществить Минские соглашения. Музыкант также осудил поставки оружия Киеву и заявил, что "подбрасывание топлива" никогда не помогало быстрее остановить конфликт.