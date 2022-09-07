Жена Зеленского ответила на письмо основателя Pink Floyd Роджера Уотерса

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская отреагировала на письмо от культового британского музыканта и одного из основателей Pink Floyd Роджера Уотерса, в котором он раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран.

"Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту РФ за миром, а не к Украине", — коротко написала она в "Твиттере".