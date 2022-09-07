Путин назвал "собачьим бредом" обвинения ВС России в обстрелах Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин прокомментировал обвинения о том, что ВС РФ якобы обстреливают самих себя на Запорожской атомной электростанции. Глава государства отметил, что это не более чем "бред собачий".

"Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать-то невозможно", — заявил российский лидер на Восточном экономическом форуме.

По словам Путина, на территории ЗАЭС были найдены западные средства поражения, в том числе ракеты от реактивных систем залпового огня HIMARS, которые Украина получает от США.