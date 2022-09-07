Путин заявил, что из-за террора киевских властей люди на Украине "боятся открыть рот"
Многие украинцы настолько запуганы нынешними властями, что боятся даже "рот открыть", чтобы высказать своё мнение, заявил президент России Владимир Путин.
"На Украине на протяжении длительного времени фактически власть попала в руки крайних националистов и неонацистов, и они осуществляют там тотальный террор. И многие люди боятся даже рот открыть и сказать то, что они думают на самом деле", — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что иногда в России критически относятся к некоторым гражданам, которые по-своему воспринимают действия по защите Донбасса. При этом на Украине людей расстреливают на улицах, убивают без суда и следствия, указал Путин.
Ранее Путин заявлял, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а лишь выступила в защиту населения Донбасса от агрессии Киева. Он напомнил, что с 2014 года Украина устроила настоящий геноцид на востоке своей страны. Глава государства отметил, что Москва неоднократно пыталась остановить конфликт в Незалежной путём переговоров, но безуспешно. В итоге Россия была вынуждена дать зеркальный ответ.
ТАСС / Сергей Бобылев