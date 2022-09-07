Путин исключил поставки российской нефти и газа за рубеж в ущерб интересам страны

Россия не будет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам экономики РФ и окажется невыгодным. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Речь идёт о поставках вне договоров, при этом контрактные обязательства Москва готова выполнять полностью. Но с навязанными условиями Россия соглашаться не станет, подчеркнул глава государства.

"Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> И вообще, не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данном случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", — заявил Путин.