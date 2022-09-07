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7 сентября, 11:07

Путин исключил поставки российской нефти и газа за рубеж в ущерб интересам страны

Россия не будет поставлять в Европу свои энергоносители, если это не будет соответствовать интересам экономики РФ и окажется невыгодным. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Речь идёт о поставках вне договоров, при этом контрактные обязательства Москва готова выполнять полностью. Но с навязанными условиями Россия соглашаться не станет, подчеркнул глава государства.

"Те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. <...> И вообще, не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данном случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", — заявил Путин.

Германия скептически отнеслась к идее о потолке цен на газ, боясь прекращения поставок

Германия скептически отнеслась к идее о потолке цен на газ, боясь прекращения поставок

Ранее российский лидер сравнил Европу с персонажем русской сказки о лисе и волке. Путин также напомнил, что Москва всегда основывалась на долгосрочных контрактах, потому что участники рынка должны быть уверены в стабильности, поэтому попытки ограничения цен на российские энергоресурсы не более чем чушь.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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