Главу турфирмы ввёл в ступор вопрос о смертоносном восхождении на Ключевской вулкан

Задержанный директор турагентства ООО "Экстрим тайм", девять клиентов которого погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, арестован на два месяца. Кадры из зала суда публикует SHOT .

Отправлен в СИЗО директор ООО "Экстрим тайм", туристы которого погибли на Камчатке. Видео © t.me / SHOT

На вопрос журналиста, был ли опыт у гидов, проводивших тур, Степанов ответил молчанием. Потом он попросил "выпустить его из клетки", но судья отказался.