Главу турфирмы ввёл в ступор вопрос о смертоносном восхождении на Ключевской вулкан
Арестован директор турфирмы, чьи клиенты погибли при восхождении на Ключевской вулкан
Задержанный директор турагентства ООО "Экстрим тайм", девять клиентов которого погибли при восхождении на Ключевской вулкан на Камчатке, арестован на два месяца. Кадры из зала суда публикует SHOT.
Отправлен в СИЗО директор ООО "Экстрим тайм", туристы которого погибли на Камчатке. Видео © t.me / SHOT
На вопрос журналиста, был ли опыт у гидов, проводивших тур, Степанов ответил молчанием. Потом он попросил "выпустить его из клетки", но судья отказался.
Напомним, два гида и десять туристов из семи регионов России 30 августа начали восхождение на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Однако 3 сентября четыре туриста погибли, сорвавшись в пропасть, а один из гидов получил перелом ноги. Позже число погибших выросло до девяти, их тела эвакуировали со склона горы. В Новосибирске был задержан директор турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур. Вину он не признал.
t.me / SHOT