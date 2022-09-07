"Зачем мне это делать?": Карпин не поедет в Катар на чемпионат мира по футболу

Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин не поедет в Катар на чемпионат мира по футболу. Об этом 53-летний специалист рассказал журналистам.

"Не поеду на чемпионат мира. Я никогда не ездил на чемпионат мира, будучи тренером, зачем мне сейчас это делать? У меня есть клуб, непонятно, когда закончится сезон. Для чего мне туда ехать? Мировые тенденции смотрятся по ТВ так же, как и с трибуны", — сказал Карпин.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.