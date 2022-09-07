"Зачем мне это делать?": Карпин не поедет в Катар на чемпионат мира по футболу
Тренер сборной России Карпин: Не вижу смысла ехать на чемпионат мира в Катар
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин не поедет в Катар на чемпионат мира по футболу. Об этом 53-летний специалист рассказал журналистам.
"Не поеду на чемпионат мира. Я никогда не ездил на чемпионат мира, будучи тренером, зачем мне сейчас это делать? У меня есть клуб, непонятно, когда закончится сезон. Для чего мне туда ехать? Мировые тенденции смотрятся по ТВ так же, как и с трибуны", — сказал Карпин.
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.
Ранее ФИФА и УЕФА вынесли решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а также не сыграет в Лиге наций.
РФС