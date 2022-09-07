Спасатели спустили с Ключевского вулкана тела всех погибших туристов

На Камчатке спасатели завершили эвакуацию тел погибших туристов и гида со склона Ключевской сопки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства края Романа Василевского.