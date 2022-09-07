Спасатели спустили с Ключевского вулкана тела всех погибших туристов
На Камчатке спасатели завершили эвакуацию тел погибших туристов и гида со склона Ключевской сопки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
"Утром в среду борт вылетел к вулкану. Пилоты подняли машину на высоту 4158 метров и в два захода забрали тела погибших и доставили их в Ключи, затем снова поднялись на вершину и забрали спасателей, участвовавших в операции", — приводит пресс-служба слова зампредседателя правительства края Романа Василевского.
Лайф напоминает, что группа российских туристов из семи регионов в составе десяти человек и двух гидов с 30 августа начала восхождение на вулкан. Однако 3 сентября случилось несчастье. Сначала сообщалось о гибели четырёх туристов, затем число жертв выросло до девяти человек. Трёх выживших удалось эвакуировать накануне. Задержан директор турфирмы, организовавшей этот тур на Камчатку.
Пресс-служба Правительства Камчатского края