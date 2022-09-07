В Италии усомнились в солидарности Запада из-за сделки ФРГ и Франции по газу

Недоумение по поводу договорённости между Германией и Францией о взаимных поставках газа и электроэнергии в обход интересов других европейских стран высказали в Италии. Это сделал журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа.

"Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил Фоа на своей странице в соцсети Twitter.

Фоа напомнил, что Франция обещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. И при этом, отметил журналист, в создавшейся ситуации никто не протестует.

"Макрон называет это европейской солидарностью. Всё хорошо?" — задал риторический вопрос Фоа.