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7 сентября, 03:11

В Италии усомнились в солидарности Запада из-за сделки ФРГ и Франции по газу

Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Берлина и Парижа по газу

Недоумение по поводу договорённости между Германией и Францией о взаимных поставках газа и электроэнергии в обход интересов других европейских стран высказали в Италии. Это сделал журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа.

"Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил Фоа на своей странице в соцсети Twitter.

Фоа напомнил, что Франция обещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. И при этом, отметил журналист, в создавшейся ситуации никто не протестует.

"Макрон называет это европейской солидарностью. Всё хорошо?" — задал риторический вопрос Фоа.

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Freepik

Арина Родионова

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