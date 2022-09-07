В Италии усомнились в солидарности Запада из-за сделки ФРГ и Франции по газу
Итальянский журналист Фоа раскритиковал сделку Берлина и Парижа по газу
Недоумение по поводу договорённости между Германией и Францией о взаимных поставках газа и электроэнергии в обход интересов других европейских стран высказали в Италии. Это сделал журналист и бывший президент телерадиокомпании RAI Марчелло Фоа.
"Все остальные страны, включая Италию, отрезаны", — отметил Фоа на своей странице в соцсети Twitter.
Фоа напомнил, что Франция обещала поставлять Германии газ в обмен на электричество из ФРГ. И при этом, отметил журналист, в создавшейся ситуации никто не протестует.
"Макрон называет это европейской солидарностью. Всё хорошо?" — задал риторический вопрос Фоа.
Ранее Лайф писал, что Макрону понравилась идея ввести потолок цены на российский газ и Франция готова поддержать соответствующую инициативу Еврокомиссии.
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