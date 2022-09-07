Стало известно, когда будет презентован внедорожник Aurus Komendant

Планируется, что российский премиальный внедорожник Aurus Komendant будет презентован в конце сентября. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", — сказал Мантуров в ходе лекции на Восточном экономическом форуме.

Пока в первом российском люксовом бренде автомобилей Aurus есть только лимузин, седан и минивэн. Государство вложило в этот проект 12,4 миллиарда рублей. Автомобили производятся на заводе в Елабуге. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.