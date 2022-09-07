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7 сентября, 03:08

Стало известно, когда будет презентован внедорожник Aurus Komendant

Мантуров анонсировал презентацию внедорожника Aurus Komendant на конец сентября

<p>Aurus Komendant. Фото © <a href="https://vk.com/aurusmotors?z=photo-159178108_457239519/wall-159178108_1590" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / aurusmotors</a></p>

Aurus Komendant. Фото © VK / aurusmotors

Планируется, что российский премиальный внедорожник Aurus Komendant будет презентован в конце сентября. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В конце этого месяца мы презентуем внедорожник", — сказал Мантуров в ходе лекции на Восточном экономическом форуме.

В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

В Астрахани заметили прототип внедорожника Aurus Komendant

Пока в первом российском люксовом бренде автомобилей Aurus есть только лимузин, седан и минивэн. Государство вложило в этот проект 12,4 миллиарда рублей. Автомобили производятся на заводе в Елабуге. Спецверсии машин этой марки используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента России. Лайф показывал, как выглядит "президентский" Aurus изнутри.

Андрей Григорьев
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