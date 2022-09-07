С жутким звуком: На Сахалине ураган "поиграл" металлической остановкой

Тайфун "Хиннамнор", задевший восток России, причинил немало разрушений, в том числе на юге Сахалина. Так, ураган снёс остановку в Холмске и "поиграл" ею на дороге. С жутким скрежетом металлическая конструкция проехала по дороге. К счастью, машин и людей в этот момент там не было.

Автобусная остановка прокатилась по дороге. Видео © ИА Сах.ком

Как сообщило местное управление городским дорожным хозяйством, остановку с проезжей части уже убрали. Правда, водрузить на место её обещают только после того, как стихия утихнет. А пока сооружение местные ребятишки используют в качестве игровой площадки.









А в Долинском районе вырвало деревья, повредило опоры линий электропередачи. Без энергоснабжения осталось село Углезаводск, без света и воды — часть села Стародубское. На улицах ураган поотрывал кровли и фасады. В Поронайске дерево рухнуло на автомобиль и разбило стекло. Коммунальные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру.