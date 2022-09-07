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7 сентября, 02:30

С жутким звуком: На Сахалине ураган "поиграл" металлической остановкой

На юге Сахалина ураганный ветер валил деревья и опоры ЛЭП

Тайфун "Хиннамнор", задевший восток России, причинил немало разрушений, в том числе на юге Сахалина. Так, ураган снёс остановку в Холмске и "поиграл" ею на дороге. С жутким скрежетом металлическая конструкция проехала по дороге. К счастью, машин и людей в этот момент там не было.

Автобусная остановка прокатилась по дороге. Видео © ИА Сах.ком

Как сообщило местное управление городским дорожным хозяйством, остановку с проезжей части уже убрали. Правда, водрузить на место её обещают только после того, как стихия утихнет. А пока сооружение местные ребятишки используют в качестве игровой площадки.

  • Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
    Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
  • Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
    Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
  • Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
    Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
  • Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv
    Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv

Последствия удара тайфуна "Хиннамнор" по Сахалину. Фото © Astv

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А в Долинском районе вырвало деревья, повредило опоры линий электропередачи. Без энергоснабжения осталось село Углезаводск, без света и воды — часть села Стародубское. На улицах ураган поотрывал кровли и фасады. В Поронайске дерево рухнуло на автомобиль и разбило стекло. Коммунальные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру.

Во Владивостоке школьников освободили от уроков из-за тайфуна

Во Владивостоке школьников освободили от уроков из-за тайфуна

Как рассказывал Лайф, тайфун задел Россию как раз в дни проведения во Владивостоке Восточного экономического форума. На этом мероприятии непогода не сказалась, хотя в Приморье и было объявлено штормовое предупреждение.

Обложка ©

ИА Сах.ком

Арина Родионова

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