"Не попытка урегулировать": В Совфеде назвали цель США по ситуации вокруг Украины

Цель введения Соединёнными Штатами санкций против России — не только нанести ей экономический ущерб, но также отбросить её в развитии, закрепить нынешнюю геополитическую ситуацию. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.

"Главная цель США — не попытка как-то урегулировать ситуацию на Украине, а "отбросить" назад Россию", — приводит "Прайм" слова Долгова.

Он отметил, что Россия наряду с Китаем и Европой стала одним из основных конкурентов США за влияние на мировой арене. На этом фоне Вашингтон ставит политические интересы выше экономических, чем Долгов и объясняет "парадоксальные" антироссийские санкции, вводимые Западом. По мнению политика, ждать скорого изменения ситуации не стоит.

Кроме того, США пытаются отрезать Россию от высоких технологий. Он призвал развивать внутреннее производство, продвигать неэнергетический экспорт и защищать отечественных производителей.