На ВЭФ установили мировой рекорд по подтягиванию
В павильоне Министерства спорта РФ "Арена ГТО" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) установили мировой рекорд по подтягиванию за минуту. Его выполнил Виктор Филиппов — многократный рекордсмен России и мира.
На ВЭФ знаменитый атлет бросил вызов Виталию Куликову. Этот российский спортсмен в 2018 году установил рекорд, подтянувшись за одну минуту 52 раза. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин наблюдали за тем, как Филиппов подтянулся за это же время 78 раз.
Ранее Лайф писал, что на ВЭФ обсудили подготовку кадров для обеспечения технологического прорыва России. Участниками этой сессии стали гости ВЭФ, среди которых представители более 60 стран мира.
VK / Филиппов Виктор