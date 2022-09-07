На ВЭФ установили мировой рекорд по подтягиванию

В павильоне Министерства спорта РФ "Арена ГТО" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) установили мировой рекорд по подтягиванию за минуту. Его выполнил Виктор Филиппов — многократный рекордсмен России и мира.

На ВЭФ знаменитый атлет бросил вызов Виталию Куликову. Этот российский спортсмен в 2018 году установил рекорд, подтянувшись за одну минуту 52 раза. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин наблюдали за тем, как Филиппов подтянулся за это же время 78 раз.