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7 сентября, 01:46

На ВЭФ установили мировой рекорд по подтягиванию

В павильоне Министерства спорта РФ "Арена ГТО" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) установили мировой рекорд по подтягиванию за минуту. Его выполнил Виктор Филиппов — многократный рекордсмен России и мира.

На ВЭФ знаменитый атлет бросил вызов Виталию Куликову. Этот российский спортсмен в 2018 году установил рекорд, подтянувшись за одну минуту 52 раза. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин наблюдали за тем, как Филиппов подтянулся за это же время 78 раз.

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Ранее Лайф писал, что на ВЭФ обсудили подготовку кадров для обеспечения технологического прорыва России. Участниками этой сессии стали гости ВЭФ, среди которых представители более 60 стран мира.

Обложка ©

VK / Филиппов Виктор

Арина Родионова
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