"Аэрофлот" договорился о покупке 339 российских самолётов

"Аэрофлот и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония подписания прошла на Восточном экономическом форуме.

В частности, это соглашение подразумевает поставку 210 самолётов МС-21, 89 лайнеров SSJ New и 40 бортов Ту-214. Предполагается, что ОАК начнёт их поставлять со следующего года.

Первыми станут два SSJ New. В 2024 году производитель планирует передать авиакомпании шесть МС-21 и семь Ту-214, уточнили в Минпромторге.