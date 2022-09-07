"Аэрофлот" договорился о покупке 339 российских самолётов
"Аэрофлот" подписал с ОАК соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов
"Аэрофлот и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония подписания прошла на Восточном экономическом форуме.
В частности, это соглашение подразумевает поставку 210 самолётов МС-21, 89 лайнеров SSJ New и 40 бортов Ту-214. Предполагается, что ОАК начнёт их поставлять со следующего года.
Первыми станут два SSJ New. В 2024 году производитель планирует передать авиакомпании шесть МС-21 и семь Ту-214, уточнили в Минпромторге.
Ранее Лайф рассказывал, что SSJ 100 с двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ-7-117 в конце 2023 года получат сертификат. Так, уже было принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне- и среднемагистральные самолёты.
Самолёт SSJ-100. Фото © irkut.com