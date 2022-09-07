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7 сентября, 01:07

"Аэрофлот" договорился о покупке 339 российских самолётов

"Аэрофлот" подписал с ОАК соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов

"Аэрофлот и Объединённая авиастроительная корпорация подписали соглашение о намерениях на поставку 339 самолётов до 2030 года. Церемония подписания прошла на Восточном экономическом форуме.

В частности, это соглашение подразумевает поставку 210 самолётов МС-21, 89 лайнеров SSJ New и 40 бортов Ту-214. Предполагается, что ОАК начнёт их поставлять со следующего года.

Первыми станут два SSJ New. В 2024 году производитель планирует передать авиакомпании шесть МС-21 и семь Ту-214, уточнили в Минпромторге.

Мантуров рассказал, когда МС-21 поступит в продажу

Мантуров рассказал, когда МС-21 поступит в продажу

Ранее Лайф рассказывал, что SSJ 100 с двигателем ПД-8 и Ил-114-300 с двигателем ТВ-7-117 в конце 2023 года получат сертификат. Так, уже было принято решение о поэтапном переходе на отечественные региональные и ближне- и среднемагистральные самолёты.

Обложка ©

Самолёт SSJ-100. Фото © irkut.com

Андрей Григорьев

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