"Ищет себе место": Попова оценила шансы на полное исчезновение ковида

Пока нет каких-либо оснований считать, что коронавирус может исчезнуть совсем. Более того, сейчас он ищет слабые места, меняя некоторые свойства. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока предполагать, что он совсем исчезнет, оснований нет. История эпидемиологии знает примеры, когда различные патогены приходили, "шумели" и потом уходили, а некоторые оставались. Поэтому коронавирус сейчас ищет себе место, место в сезоне, меняя некоторые свои свойства", — приводит РИА "Новости" слова Поповой на Восточном экономическом форуме.

Она напомнила, что какой-то новый вариант коронавируса появляется каждые полгода. Он обладает новыми свойствами, из-за чего иначе воздействует на человека. Меняется уровень тяжести ковида и заразности вируса.