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6 сентября, 23:39

Politico: Венгрия попросила ЕС снять санкции c трёх российских бизнесменов

Власти Венгрии попросили Евросоюз снять санкции с трёх крупных российских бизнесменов, в том числе Виктора Рашникова. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на дипломатов и должностных лиц ЕС, которые предпочли, чтобы их имена не называли.

"Будапешт попросил убрать из санкционного списка ЕС трёх граждан России", — говорится в материале издания.

По словам источников газеты, речь в том числе идёт о Петре Авене и Викторе Рашникове. Будапешт также попросил Брюссель ввести исключения из санкций для оказания гуманитарной помощи.

Politico пишет, что такая просьба Венгрии "привела в ярость" власти других стран Евросоюза. Им до 15 сентября нужно принять решение о продлении антироссийских санкций. Ожидается, что просьбу Будапешта обсудят сегодня в ходе заседания, которое будет посвящено Украине.

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Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Венгрии сообщил об отказе страны говорить с ЕС о новых санкциях против России. Он отметил, что Европа будет зависеть от РФ, пока не изобретёт способ "перевозить природный газ в поезде или в рюкзаке".

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Flickr / libereurope

Андрей Григорьев

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