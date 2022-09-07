СМИ узнали, насколько долго США могут остаться без посла в Росиии
Foreign Policy: пост посла США в России может остаться вакантным "на месяцы или дольше"
После ухода Джона Салливана с позиции посла США в России это место может быть вакантным "на протяжении месяцев или дольше" из-за проблем в отношениях двух стран. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских дипломатов.
"Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше", — говорится в публикации журнала.
Авторы материала добавили, что такое возможно "отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой" после начала российской военной спецоперации на Украине.
Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось затем, это была ложь. Причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась накануне.
Агентство "Москва" \ Сергей Киселёв