СМИ узнали, насколько долго США могут остаться без посла в Росиии

После ухода Джона Салливана с позиции посла США в России это место может быть вакантным "на протяжении месяцев или дольше" из-за проблем в отношениях двух стран. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских дипломатов.

"Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше", — говорится в публикации журнала.