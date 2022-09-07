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6 сентября, 23:02

СМИ узнали, насколько долго США могут остаться без посла в Росиии

Foreign Policy: пост посла США в России может остаться вакантным "на месяцы или дольше"

После ухода Джона Салливана с позиции посла США в России это место может быть вакантным "на протяжении месяцев или дольше" из-за проблем в отношениях двух стран. Об этом пишет американское издание Foreign Policy со ссылкой на нескольких действующих и бывших американских дипломатов.

"Несколько действующих и бывших дипломатов США сказали, что они предполагают, что пост посла США в России может пустовать в течение нескольких месяцев или дольше", — говорится в публикации журнала.

Авторы материала добавили, что такое возможно "отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой" после начала российской военной спецоперации на Украине.

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

ЕС вслед за США решил сменить посла в России

Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но, как выяснилось затем, это была ложь. Причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась накануне.

Обложка ©

Агентство "Москва" \ Сергей Киселёв

Андрей Григорьев

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