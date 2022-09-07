"Никогда не ври": Кот с Даунинг-стрит дал советы Трасс и подколол Джонсона

Кот Ларри, проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, дал несколько напутственных советов новой главе правительства Лиз Трасс. Рекомендации были размещены в Twitter-аккаунте главного британского мышелова.

"Работай усердно, следуй правилам, относись к людям с уважением и никогда не ври населению", — напутствовал кот Ларри Лиз Трасс.

Он уточнил, что такие же рекомендации давал ранее Борису Джонсону при его назначении премьером. Теперь же Ларри выразил надежду, что Лиз Трасс отнесётся к его словам с большим вниманием, нежели её предшественник.

Ранее Лайф писал, что уходящий в отставку Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи. До этого в аккаунте питомца появлялись публикации, которые высмеивали одиозного британского политика.