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6 сентября, 22:31

"Никогда не ври": Кот с Даунинг-стрит дал советы Трасс и подколол Джонсона

Кот Ларри с Даунинг-стрит дал несколько советов новому премьеру Лиз Трасс

<p>Кот Ларри с Даунинг-стрит. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8_(%D0%BA%D0%BE%D1%82)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Larry_Chief_Mouser.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Her Majesty&#x27;s Government</a></p>

Кот Ларри с Даунинг-стрит. Фото © Wikipedia / Her Majesty's Government

Кот Ларри, проживающий в резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, дал несколько напутственных советов новой главе правительства Лиз Трасс. Рекомендации были размещены в Twitter-аккаунте главного британского мышелова.

"Работай усердно, следуй правилам, относись к людям с уважением и никогда не ври населению", напутствовал кот Ларри Лиз Трасс.

Он уточнил, что такие же рекомендации давал ранее Борису Джонсону при его назначении премьером. Теперь же Ларри выразил надежду, что Лиз Трасс отнесётся к его словам с большим вниманием, нежели её предшественник.

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Ранее Лайф писал, что уходящий в отставку Джонсон не упомянул кота Ларри с Даунинг-стрит в прощальной речи. До этого в аккаунте питомца появлялись публикации, которые высмеивали одиозного британского политика.

Напомним: 6 сентября Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Официально это случилось на аудиенции 47-летнего политика у королевы Елизаветы II в замке Балморал.

Арина Родионова

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