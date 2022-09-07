Двое на одного: В Москве драка переросла в поножовщину на глазах у прохожих

В Москве на Тверской улице в вечернее время произошла драка, перешедшая в поножовщину. Двое мужчин набросились на одного, более высокого и крепкого.

Драка на Тверской. Видео © Telegram-канал / SHOT

Как пишет Telegram-канал SHOT, после пары минут побоища на Тверской "одинокий воин", поняв, что начинает уступать противникам, достал нож и нанёс несколько ударов оппонентам. После этого злоумышленник сразу скрылся.