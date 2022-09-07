Двое на одного: В Москве драка переросла в поножовщину на глазах у прохожих
В Москве на Тверской драка трёх мужчин закончилась поножовщиной
В Москве на Тверской улице в вечернее время произошла драка, перешедшая в поножовщину. Двое мужчин набросились на одного, более высокого и крепкого.
Драка на Тверской. Видео © Telegram-канал / SHOT
Как пишет Telegram-канал SHOT, после пары минут побоища на Тверской "одинокий воин", поняв, что начинает уступать противникам, достал нож и нанёс несколько ударов оппонентам. После этого злоумышленник сразу скрылся.
Как ранее писал Лайф, под Екатеринбургом неизвестный напал на школьницу и изрезал её ножом. Девочка 2005 года рождения возвращалась из школы домой. Состояние ребёнка на момент госпитализации оценили как тяжёлое.
Telegram-канал / SHOT