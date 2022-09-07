Швейцарцам пригрозили тюрьмой за прогрев домов выше 19 градусов

Жители Швейцарии этой зимой должны будут в целях экономии энергоресурсов держать дома температуру не выше 19 градусов. Если они нарушат правительственные директивы, их может ожидать штраф или даже тюремное заключение сроком до трёх лет. Об этом заявил газете Blick пресс-секретарь департамента экономики (DEF) Маркус Спурндли.

"Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию", — приводит издание его слова.

Чиновник пояснил, что уголовный срок может грозить в случае умышленного нарушения установленных правил. Если же житель был уличён в слишком сильном обогреве дома без злого умысла, тогда он отделается штрафом.