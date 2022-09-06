"Плохая новость": Глава немецкого газового гиганта Uniper призвал готовиться к худшему
Глава Uniper Маубах призвал Европу готовиться к "худшему сценарию" из-за цен на газ
Жителям Европы стоит ждать ещё более серьёзных проблем из-за роста цен на газ. Об этом заявил генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.
"В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее ещё впереди", — сказал глава компании в интервью CNBC.
По его словам, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз. Топ-менеджер призвал открыто обсуждать в обществе эту ситуацию, "чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему".
Он добавил, что, даже если российская военная операция на Украине вскоре и завершится, цены на газ сразу не упадут и это "плохая новость" для потребителей и промышленности. По мнению Маубаха, есть и "хорошая новость": Европе придётся ускорить переход на другие источники энергии, более экологичные.
Как сообщал Лайф, ранее о тяжёлых последствиях роста цен на газ в Европе предупредила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По её словам, Европе грозит раскол из-за нехватки энергоносителей, а европейцев в ближайшие месяцы ждёт серьёзное испытание. Forbes же писал, что сокращение поставок газа по "Северному потоку" приведёт к опустошению Европы.
Unsplash