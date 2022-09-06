"Плохая новость": Глава немецкого газового гиганта Uniper призвал готовиться к худшему

Жителям Европы стоит ждать ещё более серьёзных проблем из-за роста цен на газ. Об этом заявил генеральный директор немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах.

"В нынешнем году я уже несколько раз говорил об этом и хочу донести данную мысль в том числе до политиков: худшее ещё впереди", — сказал глава компании в интервью CNBC.

По его словам, цены на газ на оптовом рынке за два года взлетели в 20 раз. Топ-менеджер призвал открыто обсуждать в обществе эту ситуацию, "чтобы каждый взял на себя ответственность за то, как решить эту проблему".

Он добавил, что, даже если российская военная операция на Украине вскоре и завершится, цены на газ сразу не упадут и это "плохая новость" для потребителей и промышленности. По мнению Маубаха, есть и "хорошая новость": Европе придётся ускорить переход на другие источники энергии, более экологичные.