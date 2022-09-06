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6 сентября, 20:40

Новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов

Новым главой МВД Великобритании назначена Суэлла Браверман

<p>Новый глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A1%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B0#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Official_portrait_of_Suella_Braverman_MP_crop_2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">David Woolfall</a></p>

Новый глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Фото © Wikipedia / David Woolfall

Новым главой МВД Великобритании назначена Суэлла Браверман, которая прежде занимала должность генерального прокурора Англии и Уэльса. Она дочь иммигрантов из Кении и Маврикия.

"Достопочтенный член парламента, королевский адвокат Суэлла Браверман назначена министром внутренних дел", говорится в заявлении канцелярии.

После отставки Бориса Джонсона Браверман и сама принимала участие в предвыборной гонке за пост премьера, но выбыла из борьбы уже во втором раунде внутрипартийного голосования. На новой должности ей предстоит продолжить работу над программой высылки нелегальных иммигрантов в Руанду.

Саму Лиз Трасс на посту главы МИД заменил Джеймс Клеверли. Как пишет Reuters, он — первый не белый министр иностранных дел в истории страны. Родился в Лондоне. Его мать — из Сьерра-Леоне, а отец — британец. Раньше он был младшим министром в МИД и министром образования. Агентство отмечает, что Клеверли дал понять — правительство будет проводить жёсткую линию как с Москвой, так и с Пекином.

Новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото © Wikipedia / Chris McAndrew

Новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото © Wikipedia / Chris McAndrew

"Мы абсолютно твёрдо должны стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины. И я не сомневаюсь, что мы продолжим оставаться такими же крепкими друзьями сейчас, как и при Борисе Джонсоне", заявил новый министр иностранных дел.

Глава британского МВД объявила об отставке после избрания Трасс на пост премьера

Глава британского МВД объявила об отставке после избрания Трасс на пост премьера

Ранее Лайф писал, что сегодня Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Британии. Об этом свидетельствует фото, распространённое Букингемским дворцом, на котором запечатлена аудиенция 47-летнего политика с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.

Арина Родионова

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