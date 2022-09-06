Новыми главами МИД и МВД Британии стали дети мигрантов

Новым главой МВД Великобритании назначена Суэлла Браверман, которая прежде занимала должность генерального прокурора Англии и Уэльса. Она дочь иммигрантов из Кении и Маврикия.

"Достопочтенный член парламента, королевский адвокат Суэлла Браверман назначена министром внутренних дел", — говорится в заявлении канцелярии.

После отставки Бориса Джонсона Браверман и сама принимала участие в предвыборной гонке за пост премьера, но выбыла из борьбы уже во втором раунде внутрипартийного голосования. На новой должности ей предстоит продолжить работу над программой высылки нелегальных иммигрантов в Руанду.

Саму Лиз Трасс на посту главы МИД заменил Джеймс Клеверли. Как пишет Reuters, он — первый не белый министр иностранных дел в истории страны. Родился в Лондоне. Его мать — из Сьерра-Леоне, а отец — британец. Раньше он был младшим министром в МИД и министром образования. Агентство отмечает, что Клеверли дал понять — правительство будет проводить жёсткую линию как с Москвой, так и с Пекином.

Новый глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Фото © Wikipedia / Chris McAndrew

"Мы абсолютно твёрдо должны стоять в своей поддержке президента Зеленского и народа Украины. И я не сомневаюсь, что мы продолжим оставаться такими же крепкими друзьями сейчас, как и при Борисе Джонсоне", — заявил новый министр иностранных дел.