МВД объявило в розыск режиссёра Виталия Манского

Российский и латвийский режиссёр документального кино Виталий Манский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в ведомственной базе.

"Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ", — значится в базе МВД.

Инкриминируемая режиссёру статья там не указывается.

Весной этого года Манский в интервью Ксении Собчак заявил, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) якобы "воруется не меньше 85% бюджета". Против него, как написала Собчак, по заявлению режиссёра и президента ММКФ Никиты Михалкова было возбуждено уголовное дело о клевете.