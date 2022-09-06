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6 сентября, 20:38

МВД объявило в розыск режиссёра Виталия Манского

Российский и латвийский режиссёр документального кино Виталий Манский объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в ведомственной базе.

"Манский Виталий Всеволодович. Основания для розыска — разыскивается по статье УК РФ", значится в базе МВД.

Инкриминируемая режиссёру статья там не указывается.

Весной этого года Манский в интервью Ксении Собчак заявил, что на организации Московского международного кинофестиваля (ММКФ) якобы "воруется не меньше 85% бюджета". Против него, как написала Собчак, по заявлению режиссёра и президента ММКФ Никиты Михалкова было возбуждено уголовное дело о клевете.

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Как рассказывал Лайф, в прошлом году активисты SERB напали на режиссёра Манского на "Артдокфесте" в Москве. Высокий мужчина попытался накинуть какую-то тряпку на шею президента фестиваля, однако охрана вовремя подоспела.

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Виталий Манский. Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Арина Родионова

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