"Это несерьёзно": Небензя объяснил, чем чревата "демилитаризация" зоны ЗАЭС

Россия не воспринимает серьёзно идею о так называемой демилитаризации зоны Запорожской АЭС. Там нет тяжёлого вооружения — российская сторона только обеспечивает безопасность объекта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Это несерьёзно. Если будет проведена демилитаризация этого [ЗАЭС], то украинская сторона немедленно займёт [территорию]. Мы защищаем, обеспечиваем безопасность станции", — сказал Небензя.

Он подчеркнул, что на станции нет российской военной техники, артиллерии. Там присутствует только охрана станции. Небензя добавил, что Россия неукоснительно соблюдает безопасность Запорожской АЭС. Единственная для неё угроза — обстрелы со стороны украинских военных.

Небензя выразил сожаление, что миссия МАГАТЭ, побывав на станции, по итогам не стала прямо указывать источник обстрелов ЗАЭС.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе тоже говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".