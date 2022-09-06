Небензя назвал фейком сообщения СМИ о покупке Россией оружия у Северной Кореи

Публикации в средствах массовой информации о том, что Россия якобы покупает у КНДР вооружение, — это фейк. Так подобные утверждения СМИ прокомментировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я думаю, это очередной циркулирующий фейк", — сказал он журналистам.