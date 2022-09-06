Небензя назвал фейком сообщения СМИ о покупке Россией оружия у Северной Кореи
Публикации в средствах массовой информации о том, что Россия якобы покупает у КНДР вооружение, — это фейк. Так подобные утверждения СМИ прокомментировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Я думаю, это очередной циркулирующий фейк", — сказал он журналистам.
О том, что Россия якобы закупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи, ранее писала американская газета New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США. По мнению авторов статьи, это свидетельствует о поиске Москвой обходных путей в условиях санкций. Подобные утверждения позднее повторили в Пентагоне.
Как рассказывал Лайф, в последнее время количество фейков о России в западных СМИ ощутимо возросло. Буквально накануне пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось опровергать материал The Washington Post о том, что Иран якобы поставил в Россию беспилотники для использования их в ходе спецоперации. А до этого он опровергал материал газеты The New York Times, в котором сообщалось о якобы больших потерях России на Украине.
Telegram/russiaun