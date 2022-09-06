Во время первой речи Лиз Трасс в качестве главы британского кабмина произошёл инцидент. Как сообщает издание GB News, протестующие пытались сорвать выступление политика громкой музыкой и гудением в воздушный рог.

Британцы пытались сорвать первую речь Трасс на посту премьера громкой музыкой и гулом. Видео © GB News

Всё случилось в Лондоне возле резиденции новоиспечённого премьера на Даунинг-стрит. Когда Трасс обратилась к согражданам, стоящие за пределами площадки британцы включили песню "ad World ("Безумный мир") группы Tears for Fears, а ближе к концу речи политика раздался громкий протяжный шум, напоминающий звук горна из рога времён викингов. Стоит отметить, что Трасс ни разу не сбилась и продолжила выступать.