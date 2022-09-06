НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 18:56

Британцы пытались сорвать первую речь Трасс на посту премьера громкой музыкой и гулом

Во время первой речи Лиз Трасс в качестве главы британского кабмина произошёл инцидент. Как сообщает издание GB News, протестующие пытались сорвать выступление политика громкой музыкой и гудением в воздушный рог.

Британцы пытались сорвать первую речь Трасс на посту премьера громкой музыкой и гулом. Видео © GB News

Всё случилось в Лондоне возле резиденции новоиспечённого премьера на Даунинг-стрит. Когда Трасс обратилась к согражданам, стоящие за пределами площадки британцы включили песню "ad World ("Безумный мир") группы Tears for Fears, а ближе к концу речи политика раздался громкий протяжный шум, напоминающий звук горна из рога времён викингов. Стоит отметить, что Трасс ни разу не сбилась и продолжила выступать.

"Я уверена, что вместе мы сможем пережить бурю, мы сможем восстановить нашу экономику и мы сможем стать современной блестящей Британией, которой, я знаю, мы можем быть", — сказала она, заканчивая выступление.

"Кто друг, а кто враг" : Лавров дал Трасс дельный совет по работе на посту премьера Британии

"Кто друг, а кто враг" : Лавров дал Трасс дельный совет по работе на посту премьера Британии

Как писал Лайф, Лиз Трасс была избрана главой Консервативной партии Великобритании 5 сентября. В конце борьбы за пост премьера Британии оставалось всего два кандидата. Подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен в будущем снова занять кресло главы правительства. Сегодня Трасс официально вступила в должность, встретившись с королевой Елизаветой II в замке Балморал в Шотландии.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров