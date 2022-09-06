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6 сентября, 18:49

Исполнившая предписания ФАС Google видит ценность российского рынка, считают в ГД

Депутат Горелкин: Google исполнила предписание ФАС, так как не готова уходить с рынка РФ

Действия компании Google, которая исполнила предписания ФАС, показывают, что американский IT-гигант договаривается с российским регулятором. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Государственной думы РФ, зампредседателя Комитета ГД по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

"Готова идти на диалог с российским регулятором и не намерена покидать российский рынок, поскольку продолжает получать здесь прибыль, несмотря на санкции", — отметил в беседе с Лайфом парламентарий.

Депутат также обратил внимание: намерения Google демонстрируют то, что американцы видят, как стремительно Россия продвигается по пути импортозамещения, наблюдают развитие отечественных маркетплейсов, переток пользователей. Собеседник Лайфа подчеркнул, что американские компании понимают: позиция игнорирования требований ФАС может критически повлиять на статус зарубежного предпринимателя на российском рынке.

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Ранее Лайф писал, что Google устранила признаки нарушения антимонопольного законодательства в Google Play, исполнив тем самым предупреждение Федеральной антимонопольной службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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