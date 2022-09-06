В Японии запущено приложение MeowTalk, распознающее кошачий язык

В Японии запустили приложение MeowTalk, распознающее кошачий язык. Об этом говорится в публикации газеты Daily Mail. По данным СМИ, сервис улавливает мяуканье и переводит его в слова.

Данное приложение стало очень популярным среди жителей Страны восходящего солнца, его загрузили 17 миллионов пользователей. Создатели сервиса заявляют, что нашли формулу, с помощью которой и происходит расшифровка.

"Приложение работает, идентифицируя кошачий звук и связывая его с одним из 13 предустановленных вокализаций, а затем воспроизводя эквивалентное значение на человеческом языке", — пишет Daily Mail.

Среди фраз, которые может показать приложение, — "Накорми меня", "Я злюсь", "Оставь меня в покое" и "Я влюблён". Издание сообщает, что в приложении было записано уже 250 миллионов звуков питомцев.