Европе предсказали газ до $5000 грядущей зимой

Цены на газ в Европе зимой могут подняться и до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

"Каскад бифуркаций ценовых впечатляет и, возможно, мы увидим взятие новых рекордов. Четыре тысячи долларов было уже весной, поэтому мы можем увидеть и пять тысяч, наверное, но всё зависит от ситуации спекулятивной в большей степени", — отметил эксперт.

Он также добавил, что российский концерн "Газпром" не преследует цель перекрыть газ в Европу. Задача, по словам Пасечника, стоит совершенно другая: дать РФ возможность жить вне санкций и нормально кооперироваться. В противном случае политическая воля ЕС может дорого обойтись европейской экономике.