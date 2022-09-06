Россия наносит удар: Что пишут западные СМИ об остановке "Северного потока" К Рождеству цены могут подняться до $ 10 000 за тысячу кубометров газа, сокращения производств в металлургии и на химпредприятиях уже начались: ЕС останется без сталепроката, пластиков, удобрений. 6 сентября, 15:53 Обложка © ТАСС / AP / Dmitry Lovetsky

Утечка масла в турбине "Северного потока" шокировала Европу, спровоцировав панические заголовки во многих западных СМИ, только теперь осознавших, что заплатить за антироссийские санкции и развязанный конфликт на Украине придётся значительно больше, чем было принято думать.

Экономику ЕС, которая заваливается на бок в результате рецессии и остановки подачи газа по "Северному потоку", беспокоит российский ультиматум: снятие антироссийских санкций или отмена поставок газа. Именно так большинство медиа подают остановку живительной газовой магистрали для своей экономики.

Напомним, 3 сентября "Газпром" на неопределённый срок приостановил жизненно важный для ЕС трубопровод "Северный поток", обнаружив неисправность в турбине, в то время как европейцы рассчитывали на запуск турбины после планового ремонта. О необходимости устранения проблемы российский газовый монополист известил главу Siemens Energy AG Кристиана Бруха: "До устранения замечаний к работе оборудования транспортировка газа полностью остановлена", — следует из заявления.

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Представитель президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, может ли "Северный поток" не возобновить работу, ответил: "Мы не можем сказать, как будут выполняться ремонтные работы".

— Остановка "Северного потока" нанесла экономический удар по Европе. Случился худший сценарий для Запада с начала спецоперации, — заявляет The Wall Street Journal. Ранее авторы издания отмечали, что западные правительства рассматривают трёхдневный шатдаун как очередной залп в экономической войне Кремля с Европой.

Bloomberg со ссылкой на бывшего исполнительного директора торговой ассоциации Energy UK Анджелу Найт приводит слова топ-менеджера о том, что "президент России Владимир Путин очень грамотно ведёт экономическую войну, принимая во внимание психологию западных обывателей". Также Найт утверждает, что у британцев есть шанс "пережить эту зиму". Правда, "стоить это будет очень дорого".

Никто не знает, чем Европа будет замещать 4,6 миллиарда кубов газа в месяц (или больше 23 миллиардов за отопительный сезон). Европейские аналитики считают, что от удара от приостановки продажи нефти Европа через некоторое время оправится, взлетевшие цены опустятся со 160 долларов за баррель до 120. А вот от недостатка газа — нет. Распечатка сейчас хранилищ, которые заполнены на 80%, к декабрю создаст дефицит газа. В этом случае на бирже ценники на Рождество могут подскочить до 10 тысяч долларов за тысячу кубов, прогнозируют опрошенные изданием эксперты.

Для поставок сжиженного газа из Китая у ЕС не хватает инфраструктуры по приёмке и распределению. На строительство и запуск всех необходимых терминалов понадобится несколько лет. А этой зимой Евросоюзу придётся сокращать потребление и производство на металлургических предприятиях и в химической промышленности.

— Полная остановка "Северного потока – 1" уже привела к росту базовых голландских фьючерсов на природный газ на 36% всего за один день в понедельник, — пишет Business Insider. — Россия заявляет, что не возобновит поставки природного газа по ключевому газопроводу в Европу, пока "коллективный Запад" не снимет санкции против страны.

"Европе придётся платить", — констатирует CNN. Автор заметки утверждает, что попытки стран компенсировать экономический шок социальной помощью обходятся уже в 2,5% ВВП, как, например, у Германии. Речь идёт о пакете помощи в размере 65 миллиардов евро (64 миллиарда долларов), чтобы помочь домохозяйствам и компаниям справиться с ростом инфляции.

Аналогичным образом может поступить Великобритания. Трасс рассматривает пакет в размере 100 миллиардов фунтов стерлингов (115 миллиардов долларов США), чтобы компенсировать стоимость жизни, включая поддержку оплаты счетов за электроэнергию.

Протестующие держат плакат с надписью "Мы не можем платить за сфабрикованный НАТО кризис" во время демонстрации "Не плати в Великобритании. Акция протеста "Не плати в Великобритании" призывает сторонников массово отменить свои прямые дебетовые платежи энергетическим компаниям 1 октября. Демонстрация прошла в день назначения Лиз Трасс новым премьер-министром Великобритании, заменившим Бориса Джонсона. 5 сентября 2022 года, Лондон, Великобритания. Фото © Getty Images / Thabo Jaiyesimi / SOPA Images / LightRocket

Страны Евросоюза ещё в мае назвали цену за отказ от российских нефти и газа — 221 миллиард долларов. Такой план — REPowerEU — предложила Еврокомиссия весной, а в предстоящую пятницу министры энергетики ЕС соберутся, чтобы обсудить, как спасать от банкротства энергетические компании. И цена, похоже, увеличится на порядок.

Среди предложений, которые приводит CNN, — механизм, ликвидирующий привязку цен на электричество к оптовым ценам на газ. Также прозвучало предложение предоставить чрезвычайные кредиты энергетическим компаниям, которые могут обанкротиться.

Газа будет достаточно, чтобы пройти осенне-зимний период, европейцы уже сейчас начинают сокращать производства или останавливать их. Но через пару месяцев это ударит по ЖКХ, считает политолог и экономист Александр Роджерс. Экс-премьер Польши Дональд Туск заявил, что цены на голубое топливо выросли в 12–15 раз, а это смерть для домохозяйств. Такой дорогой газ будет не по карману гражданам, придётся отказаться от отопления и приготовления пищи, не говоря уже о фермерских хозяйствах. По словам Туска, его настигла "лавина отчаянных сообщений" от граждан из-за роста цен на газ. В следующем году он предрекает своей стране разорение лучших польских предприятий.

— Дефицит газа в декабре коснётся таких важных сфер, как сталепрокат, скажется на прекращении производства арматуры для строительства, жести, цветных металлов, проводов. В химической промышленности та же участь постигнет удобрения, краски, пластики и прочее — это очень большой спектр. Что в свою очередь породит огромное количество проблем, потерю рабочих мест, налоговых поступлений и объёмов ВВП, — говорит Александр Роджерс. — Производства проиграют конкурентам и будут вынуждены терпеть убытки или закрываться. Их места на рынке займут аналогичные заводы из других стран.

Газопровод "Северный поток" в Германии. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Büttner Почему европейский бизнес терпит такую самоубийственную политику? 0 Европейский бизнес решено уничтожить Скоро социальные бунты изменят ситуацию Это выгодно США, чем слабее ЕС, тем лучше бизнесу Америки

Авторы Елена Стафеева