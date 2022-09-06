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Опубликовано 6 сентября 2022, 18:07

Телеканал "Звезда" показал кадры работы наводчика-оператора БМП в ходе СВО на Украине

Телеканал "Звезда" показал кадры работы наводчика-оператора боевой машины пехоты (БМП) в ходе спецоперации на Украине. По данным СМИ, российские солдаты в этот момент уничтожали украинских военных на Северском направлении.

Телеканал "Звезда" показал кадры работы наводчика-оператора БМП в ходе СВО на Украине. Видео © Телеканал "Звезда"

Видео было сделано с помощью экшен-камеры от первого лица. Когда техника выходит на огневую позицию, которая называется закрытой из-за того, что башенное орудие наносит удары навесом по местам скопления противника, в неё может попасть мина или ракета, уточнили бойцы.

При этом вместо выстрела ВСУ слышат пронзительный свист. А после выполнения боевой задачи необходимо хорошо замаскировать машину, рассказали военные.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму города Балаклея. Для препятствования ВСУ российскими военными были взорваны мосты.

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Телеканал "Звезда"

Никита Осипов
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