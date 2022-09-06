"Русская весна": Украинские военные пытаются штурмовать Балаклею под Харьковом

Украинские военные начали наступление в Харьковской области и пытаются подготовиться к штурму города Балаклея. Об этом сообщает издание "Русская весна". Отметим, что данный населённый пункт находится под контролем ВС РФ.

По данным СМИ, попытка начать наступление была неожиданной, для препятствования ВСУ были взорваны мосты. Сообщается также, что якобы начатые на юге действия украинских силовиков на самом деле не говорят о попытке отвлечь внимание, так как армия Украины пробует прорваться и на Херсонском направлении.

"ВСУ более месяца стягивали резервы и создали ударную группировку на Харьковском направлении. Теперь после мощной артподготовки они перешли в наступление, бросив вперёд бронетехнику, бои идут на окраинах города. Артиллерия и авиация Армии России бьют по растянувшимся наступающим силам врага", — сказано в сообщении издания, которое уточняет, что российские солдаты нанесли удар по штабу оперативного командования ВСУ в Чугуеве.