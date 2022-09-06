В Пентагоне заявили, что поддержка США обеспечила противодействие РФ в воздухе на Украине

Поддержка со стороны США помогла в "борьбе с господством" России в воздухе на Украине. Об этом заявил американский генерал, замглавы штаба ВВС Клинтон Хайнот во время выступления на конференции Антлантического совета.

"Наши военные должны убедительно демонстрировать, в особенности России и Китаю, что мы можем противодействовать необходимым им вещам для достижения успеха. Случай с Украиной открыто продемонстрировал противодействие доминированию (России) в воздухе", — сказал он.