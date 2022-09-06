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Регион
Опубликовано 6 сентября 2022, 17:02
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Путина рассмешило предложение главы Приморья продлить возраст молодёжи до 40 лет

Президента России Владимира Путина рассмешило предложение продлить до 40 лет возраст, до которого россияне будут относиться к молодёжи. С такой идеей к российскому лидеру обратился глава Приморского края Олег Кожемяко, говоря о дальневосточной ипотеке.

Глава региона напомнил, что сейчас льготы доступны для молодых семей, где супругам не исполнилось 36 лет. По его словам, на сегодняшний день ячейки общества стали образовывать и позже данного возраста, поэтому дальневосточники просят продлить критерий "молодости" до 40 лет. Путин, услышав это, рассмеялся.

"Считаться молодёжью до 40 лет", — с улыбкой проговорил президент.

После этого российский лидер пообещал подумать над предложением Кожемяко, как и над просьбой увеличить максимальный размер кредита.

"Проработаем", — подчеркнул Путин.

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Ранее Лайф писал, что Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%. Об этом он сказал во время встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.

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ТАСС / POOL / Гавриил Григоров

Григорий Воронцов
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