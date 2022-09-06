Путина рассмешило предложение главы Приморья продлить возраст молодёжи до 40 лет

Президента России Владимира Путина рассмешило предложение продлить до 40 лет возраст, до которого россияне будут относиться к молодёжи. С такой идеей к российскому лидеру обратился глава Приморского края Олег Кожемяко, говоря о дальневосточной ипотеке.

Глава региона напомнил, что сейчас льготы доступны для молодых семей, где супругам не исполнилось 36 лет. По его словам, на сегодняшний день ячейки общества стали образовывать и позже данного возраста, поэтому дальневосточники просят продлить критерий "молодости" до 40 лет. Путин, услышав это, рассмеялся.

"Считаться молодёжью до 40 лет", — с улыбкой проговорил президент.

После этого российский лидер пообещал подумать над предложением Кожемяко, как и над просьбой увеличить максимальный размер кредита.

"Проработаем", — подчеркнул Путин.