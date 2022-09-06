В украинском городе ввели карточки на хлеб
Представитель ООН: Жителям украинского Николаева начали раздавать хлеб по карточкам
В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб. Об этом рассказала координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.
Очереди за бесплатным хлебом по карточкам. Видео © Telegram / V — Z Взгляд.ру
"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он её ещё не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор", — сказала она в эфире украинского национального телемарафона.
Представитель международной организации объяснила, что решение прибегнуть к таким мерам обосновано острой нехваткой хлеба в городе. При этом ранее в Николаеве ещё и перестали выдавать населению бесплатные консервы.
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А ранее Лайф сообщал, что глава "Нафтогаза" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами на зиму. По его словам, в этому году отопление дадут намного позже, а закончат обогрев раньше обычного. Причём изменения затронут и саму температуру: вместо привычного тепла гражданам Незалежной придётся подстраиваться под 17–18 градусов.
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