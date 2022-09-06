В украинском городе ввели карточки на хлеб

В украинском Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб. Об этом рассказала координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко.

Очереди за бесплатным хлебом по карточкам. Видео © Telegram / V — Z Взгляд.ру

"У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он её ещё не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор", — сказала она в эфире украинского национального телемарафона.

Представитель международной организации объяснила, что решение прибегнуть к таким мерам обосновано острой нехваткой хлеба в городе. При этом ранее в Николаеве ещё и перестали выдавать населению бесплатные консервы.