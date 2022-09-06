"Сатанист" из Петербурга ворвался в храм и хотел убить священника "по велению дьявола"

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угрожал служителям храма. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Управления Росгвардии по городу и Ленобласти. В соцсетях ведомство также опубликовало кадры с камер видеонаблюдения.

В Петербурге задержали мужчину, который угрожал служителям храма. Видео © VK / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области

"Сегодня в 09:43 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Кировскому району Санкт-Петербурга задержали агрессивного гражданина, который ворвался в православный храм на Кронштадтской площади, где оскорблял прихожан и угрожал расправой служителям храма", — сказано в сообщении.





По данным ведомства, силовики получили информацию о том, что в церкви Святого Праведного Иоанна Кронштадтского сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники прибыли на место инцидента через две минуты. Утверждается, что злоумышленник размахивал палкой и угрожал убийством смотрителю церкви. Буйный мужчина оказался жителем Кировского района Петербурга, его доставили в 64-й отдел полиции. На видео Росгвардии задержанный назвал себя сатанистом и рассказал, что убить священника его направил дьявол.