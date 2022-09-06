НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 16:50

В Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности

В Курской области на 15 суток продлили действие жёлтого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.

"Уважаемые куряне! В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток — до 22 сентября", — написал он.

Старовойт призвал местных жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках сообщать по номеру 112.

Ветеран ВОВ и ещё один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ

Ветеран ВОВ и ещё один житель Изюма погибли после обстрела со стороны ВСУ

Ранее Лайф рассказывал, что сегодня курский посёлок Тёткино оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ. По словам губернатора Курской области, украинские снаряды повредили трансформатор. Основной удар ВСУ пришёлся на агрокомплекс "Глушковский".

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров