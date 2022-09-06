В Курской области продлили действие жёлтого уровня террористической опасности
В Курской области на 15 суток продлили действие жёлтого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в телеграм-канале.
"Уважаемые куряне! В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток — до 22 сентября", — написал он.
Старовойт призвал местных жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотниках сообщать по номеру 112.
Ранее Лайф рассказывал, что сегодня курский посёлок Тёткино оказался обесточен из-за обстрелов ВСУ. По словам губернатора Курской области, украинские снаряды повредили трансформатор. Основной удар ВСУ пришёлся на агрокомплекс "Глушковский".
ТАСС / Сергей Фадеичев