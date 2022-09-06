Информация о гибели не подтвердилась: Врачи продолжают бороться за жизнь коменданта Бердянска

Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтвердилась. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", — написал он в телеграм-канале.