НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
6 сентября, 17:52

Информация о гибели не подтвердилась: Врачи продолжают бороться за жизнь коменданта Бердянска

Власти Запорожья опровергли сообщения о смерти коменданта Бердянска

Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтвердилась. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", — написал он в телеграм-канале.

В Бердянске прогремел второй за день взрыв

В Бердянске прогремел второй за день взрыв

Напомним, что в центре Бердянска сегодня днём взорвали автомобиль, принадлежащий Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка.

Обложка ©

VK / Вооружённые силы Новороссии (ВСН)

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров