Информация о гибели не подтвердилась: Врачи продолжают бороться за жизнь коменданта Бердянска
Власти Запорожья опровергли сообщения о смерти коменданта Бердянска
Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтвердилась. Об этом сообщил член совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается. Несмотря на тяжелейшие ранения, взрывную ампутацию ног и большую кровопотерю, он жив. Врачи продолжают бороться за его жизнь", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что в центре Бердянска сегодня днём взорвали автомобиль, принадлежащий Бардину. Всё произошло у здания городской администрации, после случившегося также была перестрелка.