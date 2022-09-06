Путин дал старт поднятию флага на пароме "Александр Деев"

Президент России Владимир Путин дал старт поднятию флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев". Отметим, что данное судно было построено в Комсомольске-на-Амуре для Сахалинской области. Паром главе государства показали, когда он был во Владивостоке.

"Подъём флага разрешаю", — цитирует РИА "Новости" слова президента, которые он произнёс при старте церемонии.

По словам гендиректора АО "Объединённая судостроительная корпорация" Алексея Рахманова, паром будет работать на линии Ванино – Холмск. Судно способно обеспечивать круглосуточную навигацию при любой погоде. Известно также, что "Александр Деев" может перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей.

Гендиректор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков отметил, что на судне смогут быть одновременно 200 пассажиров. Отметим, что данный паром является третьим для Сахалинской области.