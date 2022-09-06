Путин дал старт поднятию флага на пароме "Александр Деев"
Президент России Владимир Путин дал старт поднятию флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Александр Деев". Отметим, что данное судно было построено в Комсомольске-на-Амуре для Сахалинской области. Паром главе государства показали, когда он был во Владивостоке.
"Подъём флага разрешаю", — цитирует РИА "Новости" слова президента, которые он произнёс при старте церемонии.
По словам гендиректора АО "Объединённая судостроительная корпорация" Алексея Рахманова, паром будет работать на линии Ванино – Холмск. Судно способно обеспечивать круглосуточную навигацию при любой погоде. Известно также, что "Александр Деев" может перевозить 32 железнодорожных вагона и 12 грузовых автомобилей.
Гендиректор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков отметил, что на судне смогут быть одновременно 200 пассажиров. Отметим, что данный паром является третьим для Сахалинской области.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа дальневосточной ипотеки, которая позволяет получить кредит по льготной ставке 2%, будет продлена. Об этом он сказал во время встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко.
ТАСС / Антон Балашов