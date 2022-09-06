США предупредили Россию о запуске баллистической ракеты Minuteman III

Американские военные завтра, 7 сентября, проведут учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона, генерал ВВС США Патрик Райдер.

"Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III. <…> Это рутинное испытание, которое было запланировано заранее", — сказал он в ходе брифинга.

По словам Райдера, американская сторона заранее уведомила российские власти о предстоящих испытаниях. Запуск ракеты будет осуществлён с военной базы космических сил ВВС США "Ванденберг" в Калифорнии.

Отметим, что трёхступенчатые межконтинентальные баллистические ракеты были созданы США в годы холодной войны для ядерного сдерживания СССР. В настоящее время Minuteman III является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Согласно открытым данным, Соединённые Штаты располагают 450 подобными ракетами. Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.