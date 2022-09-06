В Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию спонсором терроризма
Решение американских властей не вносить Россию в список спонсоров терроризма является окончательным. С соответствующим заявлением в ходе брифинга выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Да, это так", — ответила она на вопрос, является ли это решение окончательным.
Жан-Пьер также добавила, что внесение России в этот список "могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". К примеру, подобный шаг мог бы помешать поддержке Киева, урегулированию гуманитарной ситуации, а также подвергнуть опасности зерновые соглашения.
"Это за границами возможного": Политолог объяснил отказ Байдена признавать РФ страной – спонсором терроризма
Напомним, что в конце июля Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен, по некоторым данным, сопротивляется призывам Конгресса, ведь в этом случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой. Кстати, Сейм Латвии по примеру американских товарищей со своей стороны тоже объявил Россию государством, поддерживающим терроризм. Однако накануне, общаясь с журналистами, глава Белого дома Джо Байден дал отрицательный ответ на вопрос, считает ли он необходимым внести в американский список государств – спонсоров терроризма РФ.
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