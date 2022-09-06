В Белом доме назвали окончательным решение не признавать Россию спонсором терроризма

"Да, это так", — ответила она на вопрос, является ли это решение окончательным.

Жан-Пьер также добавила, что внесение России в этот список "могло бы иметь непреднамеренные последствия для Украины и мира". К примеру, подобный шаг мог бы помешать поддержке Киева, урегулированию гуманитарной ситуации, а также подвергнуть опасности зерновые соглашения.