VK в тестовом режиме запустил портал dzen.ru

Портал dzen.ru запустили в России в тестовом режиме, его финальная версия будет доступна после закрытия сделки. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нём представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", — рассказали представители VK.

В компании также отметили, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии останутся в прежнем виде.