VK в тестовом режиме запустил портал dzen.ru
Портал dzen.ru запустили в России в тестовом режиме, его финальная версия будет доступна после закрытия сделки. Об этом сообщили в пресс-службе VK.
"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нём представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", — рассказали представители VK.
В компании также отметили, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии останутся в прежнем виде.
Как ранее сообщал Лайф, "Яндекс" и VK заключили крупнейшую сделку в российском IT и обменялись активами. В результате сделки VK получит платформы "Дзен" и "Новости", а вот сервис Delivery Club будет передан "Яндексу". Сейчас сделка, которую планируется закрыть до конца 2022 года, находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, которая одобрила соответствующие ходатайства.
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