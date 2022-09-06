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6 сентября, 17:22

VK в тестовом режиме запустил портал dzen.ru

Портал dzen.ru запустили в России в тестовом режиме, его финальная версия будет доступна после закрытия сделки. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"Яндекс" и VK работают над решением технических моментов перед закрытием сделки. Сейчас портал dzen.ru доступен в бета-версии и сохраняет привычный пользователям интерфейс. На нём представлены: контент от авторов "Дзена", поисковая строка "Яндекса", новости и погода", — рассказали представители VK.

В компании также отметили, что команда "Дзена" сохранит существующие технологии и монетизацию блогеров. Все подписки, лайки и комментарии останутся в прежнем виде.

IT-эксперт: Сделка "Яндекса" и VK обеспечит потенциал для развития популярных сервисов

IT-эксперт: Сделка "Яндекса" и VK обеспечит потенциал для развития популярных сервисов

Как ранее сообщал Лайф, "Яндекс" и VK заключили крупнейшую сделку в российском IT и обменялись активами. В результате сделки VK получит платформы "Дзен" и "Новости", а вот сервис Delivery Club будет передан "Яндексу". Сейчас сделка, которую планируется закрыть до конца 2022 года, находится на согласовании в Федеральной антимонопольной службе, которая одобрила соответствующие ходатайства.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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