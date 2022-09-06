Учёные создали тараканов-киборгов для инспекции опасных зон

Японские учёные из компании Riken создали тараканов-киборгов для инспекции опасных зон и мониторинга окружающей среды. Как сообщает Flexible Electronics, насекомым можно будет управлять дистанционно с помощью модуля, работающего от солнечных батарей.

Чтобы такая панель и микросхема умещались на таракане, специалисты распечатали на 3D-принтере специальный "рюкзачок", смоделированный по образцу тела насекомого. Благодаря этому устройство не стесняет движений киборга, а модуль управления способен оставаться в стабильном положении более месяца.

Таких тараканов, как считают исследователи, можно использовать для инспекции опасных и труднодоступных зон. Для этого к "рюкзачку" необходимо прикрепить различные датчики, например дозиметры радиации. В перспективе учёные планируют использовать эту технологию также для летающих насекомых.