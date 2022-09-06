Гутерриш: Делегации РФ должны быть предоставлены визы для участия в ГА ООН
Российскую делегацию необходимо обеспечить возможностью получить визы для участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Такое мнение Генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша озвучил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи", — передал Дюжаррик.
Он подчеркнул, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с принимающей стороной — высокопоставленными американскими чиновниками.
Как ранее писал Лайф, Небензя сообщил, что никто из делегации России на Генассамблею ООН не получил визу США. Ни один из 56 представителей основной команды и передовой группы, подчеркнул он.
ТАСС / EPA // MYKOLA TYS