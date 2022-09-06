Россия смогла добиться освобождения одного из удерживаемых на Украине моряков
Москалькова: Один из удерживаемых на Украине российских моряков вернулся домой
В Россию с удерживаемых Украиной кораблей вернулся один из гражданских моряков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Благодаря сотрудникам силовых органов России освобождён один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле", — сказала она в разговоре с журналистами.
Омбудсмен добавила, что в настоящее время мужчина находится в России. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.
Ранее Москалькова сообщила о тяжелобольных российских моряках, удерживаемых на Украине. Их состояние здоровья, по её словам, вызывает большую обеспокоенность. Напомним, что изначально в плену находилось более 70 россиян, но позднее семь женщин-поваров смогли вернуться на родину.
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