Россия смогла добиться освобождения одного из удерживаемых на Украине моряков

В Россию с удерживаемых Украиной кораблей вернулся один из гражданских моряков. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Благодаря сотрудникам силовых органов России освобождён один из моряков, который незаконно и необоснованно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле", — сказала она в разговоре с журналистами.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время мужчина находится в России. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.