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Опубликовано 6 сентября 2022, 18:45

Гросси выразил надежду, что в ситуации с Запорожской АЭС возобладает "здравый смысл"

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду, что в ситуации с Запорожской АЭС возобладает "здравый смысл". Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, комментируя инициативу по демилитаризации территории вокруг предприятия.

"Я рассчитываю на толику здравого смысла, который позволит нам продвинуться в этом, остаться там [на ЗАЭС], чтобы предпринять верные [действия], следующий шаг", — отметил Гросси.

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Ранее Лайф писал, что власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС. По мнению члена совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова, для поддержания целостности предприятия нужны режим тишины и наказания за обстрелы.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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