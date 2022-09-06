Гросси выразил надежду, что в ситуации с Запорожской АЭС возобладает "здравый смысл"
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду, что в ситуации с Запорожской АЭС возобладает "здравый смысл". Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, комментируя инициативу по демилитаризации территории вокруг предприятия.
"Я рассчитываю на толику здравого смысла, который позволит нам продвинуться в этом, остаться там [на ЗАЭС], чтобы предпринять верные [действия], следующий шаг", — отметил Гросси.
Ранее Лайф писал, что власти Запорожья раскритиковали предложение МАГАТЭ по "зоне безопасности" на ЗАЭС. По мнению члена совета Администрации Запорожской области Владимира Рогова, для поддержания целостности предприятия нужны режим тишины и наказания за обстрелы.
ТАСС / Сергей Мальгавко