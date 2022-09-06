Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду, что в ситуации с Запорожской АЭС возобладает "здравый смысл". Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, комментируя инициативу по демилитаризации территории вокруг предприятия.

"Я рассчитываю на толику здравого смысла, который позволит нам продвинуться в этом, остаться там [на ЗАЭС], чтобы предпринять верные [действия], следующий шаг", — отметил Гросси.