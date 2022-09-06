Генсек ООН выступил с заявлением по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Организация Объединённых Наций призывает к обязательствам по прекращению боевых действий вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности.

"Жизненно важны все усилия по возобновлению работы станции в качестве чисто гражданского объекта. В качестве первого шага российские и украинские силы должны взять на себя обязательства не осуществлять никакую военную деятельность по отношению к станции или с территории станции", — сказал генсек ООН.

Он подчеркнул, что ЗАЭС или её окрестности не должны становиться целями или площадкой для военных операций.

По мнению Гутерриша, нужно создать демилитаризованный периметр вокруг Запорожской АЭС. Он полагает, что за пределы этого района нужно вывести российских военных и обязать украинских не заходить туда.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на ЗАЭС. В документе тоже говорится о необходимости установить вокруг станции "зону безопасности". Также агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС и окрестностей из-за угрозы физической целостности объекта, нарушение которой может повлечь риск "ядерного инцидента".