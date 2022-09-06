Под Херсоном после удара ВСУ загорелся склад угля
В Голой Пристани загорелась угольная база после обстрела со стороны ВСУ
Угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации Глорию Неделякову.
Как отмечает агентство, ВСУ нанесли удар по базе с помощью ракеты. Неделякова сообщила, что на объекте не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.
Ранее Лайф писал об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном. Атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии.
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