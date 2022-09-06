Под Херсоном после удара ВСУ загорелся склад угля

Угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации Глорию Неделякову.

Как отмечает агентство, ВСУ нанесли удар по базе с помощью ракеты. Неделякова сообщила, что на объекте не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.