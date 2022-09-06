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Опубликовано 6 сентября 2022, 19:09

Под Херсоном после удара ВСУ загорелся склад угля

В Голой Пристани загорелась угольная база после обстрела со стороны ВСУ

Угольная база города Голая Пристань в Херсонской области загорелась после обстрела со стороны украинских военных. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря местной администрации Глорию Неделякову.

Как отмечает агентство, ВСУ нанесли удар по базе с помощью ракеты. Неделякова сообщила, что на объекте не было людей, поэтому обошлось без пострадавших.

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Ранее Лайф писал об очередной провальной попытке наступления ВСУ под Херсоном. Атакующих встретили сосредоточенные залпы российской артиллерии.

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Flickr / ministryofdefenceua

Никита Осипов
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