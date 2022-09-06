"Откровенный пиар": Американцы осадили Зеленского после его очередной просьбы о деньгах

Статья президента Украины Владимира Зеленского в The Wall Street Journal, где он попросил инвестировать в его страну, вывела из себя некоторых жителей Америки. Они сравнили его с избалованным ребёнком в супермаркете, правда, просит он истребители НАТО. Комментаторы заявили о коррумпированности всей системы поставок вооружения Киеву, не поверив, что деньги пойдут на "будущее" этой страны.

"Чушь! Украина — одно из самых коррумпированных государств в мире. Эта статья — просто пиар, откровенный и ничем не прикрытый. Одно дело — поддерживать их в конфликте, совсем другое — утверждать, что Украина станет "крупным центром" чего бы то ни было", — отметил один из читателей.

Другой задал риторический вопрос президенту Украины: не достаточно ли с начала конфликта киевский режим обогатился за счёт американских налогоплательщиков? Зеленского в шутку назвали "главнокомандующим комиком", а всерьёз отметили, что "инфраструктура Соединённых Штатов пришла в полнейший упадок" и "американские граждане нуждаются в помощи". Граждане США написали, что им необходимо сначала навести порядок у себя дома, прежде чем инвестировать средства за рубеж.

"Сколько ещё должен продлиться конфликт, чтобы вы смогли заплатить за ваши летние виллы?", "Мы уже вложили в Украину сотни миллиардов долларов наших налогоплательщиков!" — написали американцы.